Проекти постанов про інавгурацію передано до чотирьох комітетів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Проекти постанов щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського вже розписані на профільні Комітети Верховної Ради України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу відомства.
У Раді вже зареєстрували п’ять проектів постанов щодо інавгурації. Вони розписані на Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, який визначений головним, Комітет з питань правової політики та правосуддя, Комітет з питань бюджету та Комітет з питань запобігання і протидії корупції.
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Нагадаємо, станом на 8 травня постанови щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського ще не були розписані на профільні Комітети Ради.