Проекты постановлений об инаугурации передано в четыре комитета
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Проекты постановлений по инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского уже расписаны на профильные Комитеты Верховной Рады Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Раде уже зарегистрировали пять проектов постановлений относительно инаугурации. Они расписаны на Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины, который определен главным, Комитет по вопросам правовой политики и правосудия, Комитет по вопросам бюджета и Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.
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Напомним, по состоянию на 8 мая постановления о инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского еще не были расписаны на профильные Комитеты Совета.