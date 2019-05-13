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Інавгурація Президента: про що говорять у партіях

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Сьогодні відбудеться засідання погоджувальної ради депутатських фракцій, на якій мають внести у порядок денний питання інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського. УНН вирішив розібратись, яку ж дату підтримують різні політичні сили.

Вся історія з інавгурацією новообраного розпочалась 3 травня, коли у Верховній Раді зареєстрували перший проект постанови, а їх наразі є п’ять, про проведення урочистого засідання, присвяченого складенню присяги новообраним президентом 19 травня. Відповідний документ зареєстрував народний депутат Сергій Міщенко.

Вже наступного дня, 4 травня, новообраний Президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на проведенні інавгурації саме 19 травня.

“Ми будемо пропонувати 19 число, так хочемо”, — зазначив Зеленський.

На що очільник Інституту національної пам’яті (УІНП) Володимир В’ятрович відреагував на своїй Facebook-сторінку так:
“Звучать пропозиції щодо проведення інавгурації президента 19 травня. Дата вкрай невдала — це День пам‘яті жертв політичних репресій, визначений указом президента в 2007 році. Тобто це траурний день в який проводяться жалобні заходи по всій Україні, обмежено розважальні заходи та розважальне мовлення на ТБ”.

Другий проект постанови про проведення інавгурації зареєстрував нардеп Віктор Балога 6 травня, а вже 7 травня такі ж проекти постанови подали народні депутати Віталій Купрій та Сергій Каплін. Останній пропонує провести інавгурацію у два етапи: перше — урочисте засідання 19 травня у сесійній залі ВР за процедурою, передбаченою регламентом ВРУ, а друге — 3 червня 2019 року на Національному спортивному комплексі “Олімпійський” задля забезпечення участі громадськості та запрошених гостей іноземних держав.

П’ятий проект постанови зареєстрував 10 травня представник БПП, народний депутат України Олександр Сугоняко, із пропозицією проведення інавгурації 1 червня.

Тоді ж Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради із закликом найближчим часом призначити дату інавгурації на 19 травня: “Я звертаюся до Верховної Ради: найближчого засідання ви повинні призначити дату інавгурації на 19 травня. Цього вимагаю не я, цього вимагає народ України, в інтересах якого ви присягали діяти”, — наголосив Зеленський.

Втім, думки українських політичних партій щодо дати проведення інавгурації новообраного розділились: у фракції "Радикальної партії" не вважають доречною дату 19 травня, там наполягають на проведення інавгурації 26 травня.

“Офіційної позиції не має, проте нещодавно обговорювали, що 19 травня і Володимир В’ятрович заявив — це День пам‘яті жертв політичних репресій, тому ми вважаємо, що ця дата невдала і будемо наполягати на проведенні (інавгурації — ред.) 26 травня”, — каже член фракції “Радикальна партія Олега Ляшка” Олексій Кириченко.

Фракція “Народний фронт” ще не визначилася з позицією, там збирались це зробити на засіданні, яке, за попередньою інформацією, має відбутись сьогодні, 13 травня.

І наразі лише у трьох фракціях не бачать сенсу в затягуванні призначення інавгурації.

Так, голова парламентської фракції “Об’єднання Самопоміч” Олег Березюк заявив: “Є безсенсовним цього не підтримувати (проведення інавгурації новообраного президента 19 травня — ред.)”.

За його словами, новообраний президент Володимир Зеленський отримав довіру виборців давши обіцянки народові й слід дати йому можливість почати виконувати ці обіцянки, як найшвидше.

Підстав зволікати з інавгурацією не бачить і член депутатської групи “Воля народу”, нардеп Сергій Лабазюк: "За себе особисто можу сказати, вважаю, що затягувати не має потреби. Сьогодні є обраний президент людьми, тому звичайно потрібно провести інавгурацію, тому що, як на мене, це більше формальність, і щоб президент мав змогу приступити вже до роботи...Звичайно інавгурація 19 травня має право на життя“, - зазначив Лабазюк.

А в політичні партії ВО “Батьківщина” взагалі вважають, що якнайшвидше проведення інавгурації забезпечить стабільність у країні та на міжнародній арені: “Я думаю, чим швидше Президент приступить до виконання своїх повноважень, тим стабільніша буде ситуація в країні та на зовні. Ми підтримуємо ту дату, яка є швидше, 19 — значить буде 19”, — розповів заступник голови депутатської фракції політичної партії ВО “Батьківщина” Сергій Соболєв.

Після 14 травня, коли буде визначена дата проведення інавгурації новообраного Президента України, в парламенті буде створена робоча група, яка визначить подробиці проведення заходу.

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