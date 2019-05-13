Инаугурация Президента: о чем говорят в партиях

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 49452 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 74557 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 90831 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100516 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124138 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111908 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137969 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144691 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130161 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130215 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

7 марта, 16:42 • 74473 просмотра
Тарифы Трампа против Канады являются поводом для аннексии – Мелани Жоли

Тарифы Трампа против Канады являются поводом для аннексии – Мелани Жоли

7 марта, 17:24 • 21407 просмотра
Трамп объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине

Трамп объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине

7 марта, 18:17 • 26725 просмотра
Зеленский: активно работаем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках вооружения

Зеленский: активно работаем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках вооружения

7 марта, 18:48 • 22094 просмотра
Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

7 марта, 19:47 • 39056 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 100251 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 124140 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 150114 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 162122 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 220700 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 49452 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 43057 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 65354 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 94006 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 94405 просмотра
Актуальное
Инаугурация Президента: о чем говорят в партиях

Инаугурация Президента: о чем говорят в партиях

Киев  •  УНН

 • 42376 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Сегодня состоится заседание согласительного совета депутатских фракций, на которой должны внести в повестку дня вопрос инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского. УНН решил разобраться, какую же дату поддерживают разные политические силы.

Вся история с инаугурацией новоизбранного началась 3 мая, когда в Верховной Раде зарегистрировали первый проект постановления, а их пока есть пять, о проведении торжественного заседания, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом 19 мая. Соответствующий документ зарегистрировал народный депутат Сергей Мищенко.

Уже на следующий день, 4 мая, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на проведении инаугурации именно 19 мая.

"Мы будем предлагать 19 число, так хотим", - отметил Зеленский.

На что глава Института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович отреагировал на своей Facebook-странице так:
"Звучат предложения о проведении инаугурации президента 19 мая. Дата крайне неудачная - это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году. То есть это траурный день в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничено развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ".

Второй проект постановления о проведении инаугурации зарегистрировал нардеп Виктор Балога 6 мая, а уже 7 мая такие же проекты постановления подали народные депутаты Виталий Куприй и Сергей Каплин. Последний предлагает провести инаугурацию в два этапа: первый - торжественное заседания 19 мая в сессионном зале ВР по процедуре, предусмотренной регламентом ВРУ, а второе - 3 июня 2019 года на Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" для обеспечения участия общественности и приглашенных гостей иностранных государств.

Пятый проект постановления зарегистрировал 10 мая представитель БПП, народный депутат Украины Александр Сугоняко, с предложением проведения инаугурации 1 июня.

Тогда же Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с призывом в ближайшее время назначить дату инаугурации на 19 мая: "Я обращаюсь к Верховной Раде: ближайшего заседания вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать", - подчеркнул Зеленский.

Впрочем, мнения украинских политических партий относительно даты проведения инаугурации новоизбранного разделились: во фракции "Радикальной партии" не считают уместным дату 19 мая, там настаивают на проведение инаугурации 26 мая.

"Официальной позиции нет, однако недавно обсуждали, что 19 мая и Владимир Вятрович заявил - это День памяти жертв политических репрессий, поэтому мы считаем, что эта дата неудачная и будем настаивать на проведении (инаугурации - ред.) 26 мая", - говорит член фракции "Радикальная партия Олега Ляшко" Алексей Кириченко.

Фракция "Народный фронт" еще не определилась с позицией, там собирались это сделать на заседании, которое, по предварительной информации, должно состояться сегодня, 13 мая.

И пока только в трех фракциях не видят смысла в затягивании назначения инаугурации.

Так, председатель парламентской фракции "Объединение Самопомич" Олег Березюк заявил: "Нет смысла этого не поддерживать (проведение инаугурации новоизбранного президента 19 мая - ред.)".

По его словам, новоизбранный президент Владимир Зеленский получил доверие избирателей дав обещания народу и следует дать ему возможность начать выполнять эти обещания, как можно быстрее.

Оснований тянуть с инаугурацией не видит и член депутатской группы "Воля народа", нардеп Сергей Лабазюк: "За себя лично могу сказать, считаю, что затягивать нет смысла. Сегодня есть избранный президент людьми, поэтому обычно требуется провести инаугурацию, потому что, как по-моему, это больше формальность, и чтобы президент мог приступить уже к работе ... Конечно инаугурация 19 мая имеет право на жизнь", - отметил Лабазюк.

А в политические партии ВО "Батькивщина" вообще считают, что скорейшее проведение инаугурации обеспечит стабильность в стране и на международной арене: "Я думаю, чем быстрее Президент приступит к исполнению своих полномочий, тем стабильнее будет ситуация в стране и снаружи. Мы поддерживаем ту дату , которая является скорее, 19 - значит будет 19 ", - рассказал заместитель председателя депутатской фракции политической партии ВО "Батькивщина" Сергей Соболев.

После 14 мая, когда будет определена дата проведения инаугурации новоизбранного Президента Украины в парламенте будет создана рабочая группа, которая определит подробности проведения мероприятия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы