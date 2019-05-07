У ВР створять робочу групу для організації інавгурації

"(Подробиці проведення інавгурації – ред.) Будуть відомі не раніше 14 числа. Після того, як визначиться дата інавгурації, буде створена відповідна робоча група", - зазначили в прес-службі.



При цьому в Апараті ВРУ уточнили, що відповідно до порядку інавгурації, визначеного постановою парламенту, під час заходу має, зокрема, обов’язково звучати Гімн України, а новообраний Президент України проголошує присягу, поклавши руку на Конституцію України і, за бажанням, на Пересопницьке Євангеліє.



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Нагадаємо, дата проведення урочистого засідання, присвяченого складенню присяги новообраним президентом Володимиром Зеленським, стане відомою наступного тижня, 14 травня, на засіданні Верховної Ради.