У ВР створять робочу групу для організації інавгурації

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Після 14 травня, коли буде визначена дата проведення інавгурації новообраного Президента України, в парламенті буде створена робоча група, яка визначить подробиці проведення заходу. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Апарату Верховної Ради України.

"(Подробиці проведення інавгурації – ред.) Будуть відомі не раніше 14 числа. Після того, як визначиться дата інавгурації, буде створена відповідна робоча група", - зазначили в прес-службі.

При цьому в Апараті ВРУ уточнили, що відповідно до порядку інавгурації, визначеного постановою парламенту, під час заходу має, зокрема, обов’язково звучати Гімн України, а новообраний Президент України проголошує присягу, поклавши руку на Конституцію України і, за бажанням, на Пересопницьке Євангеліє.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За Пересопницьким Євангелієм для інавгурації ніхто не звертався

Нагадаємо, дата проведення урочистого засідання, присвяченого складенню присяги новообраним президентом Володимиром Зеленським, стане відомою наступного тижня, 14 травня, на засіданні Верховної Ради.

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