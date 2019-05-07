За Пересопницьким Євангелієм для інавгурації ніхто не звертався
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Запиту від Адміністрації президента чи від Верховної Ради щодо надання Пересопницьке Євангеліє для складення присяги на інавгурації Новообраного Президента України Володимира Зеленського не було. Про це журналісту УНН повідомили в Інституті рукопису НБУВ.
"Пересопницьке Євангеліє готова для проведення інавгурації, але ми не знаємо чи буде запит від Адміністрації президента чи від Верховної Ради. Поки що не надходило запиту", - сказали в Інституті рукопису.
Нагадаємо, дата проведення урочистого засідання, присвяченого складенню присяги новообраним президентом Володимиром Зеленським, стане відомою наступного тижня, 14 травня.
Як повідомляв УНН, Зеленський розповів журналістам, що наполягатиме на проведенні своєї інавгурації 19 травня.