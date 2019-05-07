За Пересопницким Евангелием для инаугурации никто не обращался

"Пересопницкое Евангелие готово для проведения инаугурации, но мы не знаем будет ли запрос от Администрации президента или от Верховной Рады. Пока не поступало запроса", - сказали в Институте рукописи.



Напомним, дата проведения торжественного заседания, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, станет известна на следующей неделе, 14 мая.



Как сообщал УНН, Зеленский рассказал журналистам, что будет настаивать на проведении своей инаугурации 19 мая.