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За Пересопницким Евангелием для инаугурации никто не обращался

За Пересопницким Евангелием для инаугурации никто не обращался

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Запроса от Администрации президента или от Верховной Рады о предоставлении Пересопницкого Евангелия для принятия присяги на инаугурацию новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского не было. Об этом журналисту сообщили УНН в Институте рукописи ББК.

"Пересопницкое Евангелие готово для проведения инаугурации, но мы не знаем будет ли запрос от Администрации президента или от Верховной Рады. Пока не поступало запроса", - сказали в Институте рукописи.

Напомним, дата проведения торжественного заседания, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, станет известна на следующей неделе, 14 мая.

Как сообщал УНН, Зеленский рассказал журналистам, что будет настаивать на проведении своей инаугурации 19 мая.

Украинские Национальные Новости

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