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22 березня, 17:51 • 76360 перегляди

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22 березня, 14:14 • 102871 перегляди

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22 березня, 11:43 • 86166 перегляди

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Зеленський назвав очікувану дату проведення інавгурації

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Новообраний Президент України Володимир Зеленський наполягатиме на проведенні інавгурації 19 травня. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

"Ми будемо пропонувати 19 число, так хочемо", - зазначив Зеленський.

Він додав, що це основне питання для обговорення сьогодні на зустрічі з головами фракцій.

"Почнемо з цього, а потім продовжимо розмову. Можливо, будуть окремі зустрічі, але ми хочемо одну відверту зустріч, щоб домовитися хоч про щось, про щось треба починати говорити", - додав Зеленський.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про проведення урочистого засідання, присвяченого складенню присяги новообраним президентом 19 травня.

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