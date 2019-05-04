Зеленський назвав очікувану дату проведення інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Новообраний Президент України Володимир Зеленський наполягатиме на проведенні інавгурації 19 травня. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Ми будемо пропонувати 19 число, так хочемо", - зазначив Зеленський.
Він додав, що це основне питання для обговорення сьогодні на зустрічі з головами фракцій.
"Почнемо з цього, а потім продовжимо розмову. Можливо, будуть окремі зустрічі, але ми хочемо одну відверту зустріч, щоб домовитися хоч про щось, про щось треба починати говорити", - додав Зеленський.
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про проведення урочистого засідання, присвяченого складенню присяги новообраним президентом 19 травня.