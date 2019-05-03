У ВР зареєстровано перший проект постанови про інавгурацію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про проведення урочистого засідання, присвяченого складенню присяги новообраним президентом 19 травня, передає УНН.
Відповідний документ за номером 10270 від 3 травня зареєстровано народним депутатом Сергієм Міщенком.
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Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія визначила кількість територіальних, одномандатних виборчих округів для проведення перших виборів депутатів місцевих рад 30 червня 2019 року.
Володимира Зеленського офіційно оголошено Президентом України.