"Голос України" опублікував офіційні результати виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Офіційна парламентська газета "Голос України" опублікувала результати виборів президента України, повідомляє УНН.
"Таким чином, за підсумками повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року обраним Президентом України є кандидат на пост Президента України Зеленський Володимир Олександрович, 1978 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, художній керівник ТОВ "Квартал 95", позапартійний, суб'єкт висування - політична партія "Слуга народу", - йдеться в газеті.
Слід додати, що, відповідно до закону "Про вибори Президента України", офіційним оголошенням результатів виборів є публікація результатів в офіційних виданнях. Саме з дня публікації починає відраховуватись 30-денний термін, у який має відбутися інавгурація новообраного глави держави.
Нагадаємо, в урядовій газеті "Урядовий кур’єр" опубліковані офіційні результати виборів президента.
Як повідомляв УНН, за офіційними даними ЦВК, перемогу на виборах Президента України здобув Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,22% виборців. Петра Порошенка підтримали 24,45% виборців.
Володимира Зеленського офіційно оголошено Президентом України.