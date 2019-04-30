ЦВК оголосила остаточні результати виборів президента України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Центральна виборча комісія оголосила остаточні результати повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, передає УНН.
За офіційними даними ЦВК, перемогу здобув Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,22% виборців. Петра Порошенка підтримали 24,45% виборців.
Нагадаємо, перший тур на виборах президента України відбувся 31 березня. Явка виборців становила 63,52%. Під ранок 4 квітня ЦВК опрацювала 100% протоколів з результатами голосування 18 893 879 виборців. Володимир Зеленський отримав 30,24%, Петро Порошенко - 15,95% голосів виборців.
У ЦВК офіційно оголосили про проведення другого туру виборів 21 квітня.
Участь у голосуванні в другому турі взяли 18 491 837 виборців. Явка під час повторного голосування становила 62,07%. У п’ятницю, 26 квітня, ЦВК прийняла на опрацювання протоколи з "мокрими" печатками від усіх 199 окружних виборчих комісій.
Окрім того, за інформацією ЦВК, 2,31% виборчих бюлетенів були визнані недійсними по Україні.
Раніше повідомлялось, що Центральна виборча комісія у вівторок, 30 квітня, оголосить результати повторного голосування на виборах президента України.