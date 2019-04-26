ЦВК планує оголосити результати другого туру виборів 30 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Центральна виборча комісія у вівторок, 30 квітня, оголосить результати повторного голосування на виборах президента України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
"30 квітня орієнтовно о 12:00 відбудеться засідання Центральної виборчої комісії (пл. Лесі Українки, 1, 2-й поверх, зал засідань), на якому передбачається встановлення та оголошення результатів повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, другий тур виборів президента в Україні відбувся 21 квітня.
Згідно з підрахунком ЦВК 100% електронних протоколів на виборах президента України переміг Володимир Зеленський.
Відповідно до даних ЦВК, за Володимира Зеленського віддали голоси 73,22% або 13 541 530 голосів виборців, а за Петра Порошенка — 24,45% або 4 522 320 голосів виборців.
Окрім того, за інформацією ЦВК, 2,31% виборчих бюлетенів були визнані недійсними по Україні.
У п'ятницю, 26 квітня, ЦВК прийняла на опрацювання протоколи з "мокрими" печатками від усіх 199 окружних виборчих комісій.