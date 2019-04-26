ЦВК прийняла протоколи з ”мокрими” печатками від усіх окружних виборчих комісій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Центральна виборча комісія прийняла на опрацювання протоколи з ”мокрими” печатками від усіх 199 окружних виборчих комісій, передає УНН.
Вчора Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки повторного голосування на виборах президента України окружних виборчих комісій 197 територіальних виборчих округів.
Нагадаємо, згідно з підрахунком ЦВК 100% електронних протоколів на виборах президента України переміг Володимир Зеленський.
Відповідно до даних ЦВК, за Володимира Зеленського віддали голоси 73,22% або 13 541 530 голосів виборців, а за Петра Порошенка — 24,45% або 4 522 320 голосів виборців.
Окрім того, за інформацією ЦВК, 2,31% виборчих бюлетенів були визнані недійсними по Україні.
Нагадаємо, другий тур виборів президента в Україні відбувся 21 квітня.