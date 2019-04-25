ЦВК прийняла протоколи з мокрими печатками від 197 округів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки повторного голосування на виборах президента України окружних виборчих комісій 197 територіальних виборчих округів. Про це повідомила прес-служба ЦВК, передає УНН.
Так, для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протокол про підсумки повторного голосування ОВК ТВО № 187 (Хмельницька область).
"Таким чином, станом на 25 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій 197 територіальних виборчих округів", - йдеться в повідомленні.
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Раніше УНН повідомляв, що ЦВК прийняла протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій 196 територіальних виборчих округів.
Нагадаємо, згідно з підрахунком ЦВК 100% електронних протоколів на виборах президента України переміг Володимир Зеленський.