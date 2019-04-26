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ЦИК планирует объявить результаты второго тура выборов 30 апреля

ЦИК планирует объявить результаты второго тура выборов 30 апреля

Киев  •  УНН

 • 10774 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия во вторник, 30 апреля, объявит результаты повторного голосования на выборах президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"30 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии (пл. Леси Украинский, 1, 2-й этаж, зал заседаний), на котором предусматривается установление и объявления результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, второй тур выборов президента в Украине состоялся 21 апреля.

Согласно подсчету ЦИК 100% электронных протоколов на выборах президента Украины победил Владимир Зеленский.

Согласно данным ЦИК, за Владимира Зеленского отдали голоса 73,22% или 13541530 голосов избирателей, а за Петра Порошенко - 24,45% или 4522320 голосов избирателей.

Кроме того, по информации ЦИК, 2,31% избирательных бюллетеней были признаны недействительными по Украине.

В пятницу, 26 апреля, ЦИК приняла на обработку протоколы с "мокрыми" печатями от всех 199 окружных избирательных комиссий.

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