ЦИК планирует объявить результаты второго тура выборов 30 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия во вторник, 30 апреля, объявит результаты повторного голосования на выборах президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"30 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии (пл. Леси Украинский, 1, 2-й этаж, зал заседаний), на котором предусматривается установление и объявления результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, второй тур выборов президента в Украине состоялся 21 апреля.
Согласно подсчету ЦИК 100% электронных протоколов на выборах президента Украины победил Владимир Зеленский.
Согласно данным ЦИК, за Владимира Зеленского отдали голоса 73,22% или 13541530 голосов избирателей, а за Петра Порошенко - 24,45% или 4522320 голосов избирателей.
Кроме того, по информации ЦИК, 2,31% избирательных бюллетеней были признаны недействительными по Украине.
В пятницу, 26 апреля, ЦИК приняла на обработку протоколы с "мокрыми" печатями от всех 199 окружных избирательных комиссий.