ЦИК объявила окончательные результаты выборов президента Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия объявила окончательные результаты повторного голосования 21 апреля 2019 года с очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года, передает УНН.
По официальным данным ЦИК, победу одержал Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.
Напомним, первый тур на выборах президента Украины состоялся 31 марта. Явка избирателей составила 63,52%. Под утро 4 апреля ЦИК обработала 100% протоколов с результатами голосования 18 893 879 избирателей. Владимир Зеленский получил 30,24%, Петр Порошенко - 15,95% голосов избирателей.
В ЦИК официально объявили о проведении второго тура выборов 21 апреля.
Участие в голосовании во втором туре приняли 18 491 837 избирателей. Явка во время повторного голосования составила 62,07%. В пятницу, 26 апреля, ЦИК приняла на обработку протоколы с "мокрыми" печатями от всех 199 окружных избирательных комиссий. Кроме того, по информации ЦИК, 2,31% избирательных бюллетеней были признаны недействительными по Украине.
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия во вторник, 30 апреля, объявит результаты повторного голосования на выборах президента Украины.