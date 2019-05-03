Урядова газета офіційно опублікувала результати виборів президента України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У газеті Кабінету міністрів України “Урядовий кур’єр” опубліковані офіційні результати виборів президента, повідомляє УНН з посиланням на відповідний матеріал.
Згідно з остаточними підсумками, Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (за нього віддали голос 13,5 млн осіб), а чинний президент Петро Порошенко — 24,45% (за нього проголосували 4,5 млн).
Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила Зеленського обраним президентом України на засіданні 30 квітня. За українськими законами, інавгурація президента має відбутися не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів.
Нагадаємо, перший тур на виборах президента України відбувся 31 березня. Явка виборців становила 63,52%. Під ранок 4 квітня ЦВК опрацювала 100% протоколів з результатами голосування 18 893 879 виборців. Володимир Зеленський отримав 30,24%, Петро Порошенко — 15,95% голосів виборців.
У ЦВК офіційно оголосили про проведення другого туру виборів 21 квітня.
Участь у голосуванні в другому турі взяли 18 491 837 виборців. Явка під час повторного голосування становила 62,07%. У п’ятницю, 26 квітня, ЦВК прийняла на опрацювання протоколи з “мокрими” печатками від усіх 199 окружних виборчих комісій. Окрім того, за інформацією ЦВК, 2,31% виборчих бюлетенів були визнані недійсними по Україні.