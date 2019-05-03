Правительственная газета официально опубликовала результаты выборов президента Украины

Согласно окончательным итогам, шоумен Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов (за него отдали голос 13,5 млн человек), а действующий президент Петр Порошенко — 24,45% (за него проголосовали 4,5 млн).

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила Зеленского избранным президентом Украины на заседании 30 апреля. По украинским законам, инаугурация президента должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов.

Напомним, первый тур на выборах президента Украины состоялся 31 марта. Явка избирателей составила 63,52%. Под утро 4 апреля ЦИК обработала 100% протоколов с результатами голосования 18 893 879 избирателей. Владимир Зеленский получил 30,24%, Петр Порошенко — 15,95% голосов избирателей.

В ЦИК официально объявили о проведении второго тура выборов 21 апреля.

Участие в голосовании во втором туре приняли 18 491 837 избирателей. Явка во время повторного голосования составила 62,07%. В пятницу, 26 апреля, ЦИК приняла на обработку протоколы с “мокрыми” печатями от всех 199 окружных избирательных комиссий. Кроме того, по информации ЦИК, 2,31% избирательных бюллетеней были признаны недействительными по Украине.