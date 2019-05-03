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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 87252 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100570 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102577 просмотра

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7 марта, 08:52 • 125898 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112387 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138282 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144741 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130195 просмотра

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6 марта, 14:10 • 130248 просмотра

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"Голос Украины" опубликовал официальные результаты выборов

"Голос Украины" опубликовал официальные результаты выборов

Киев  •  УНН

 • 11392 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Официальная парламентская газета "Голос Украины" опубликовала результаты выборов президента Украины, сообщает УНН.

"Таким образом, по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года с очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года избранным Президентом Украины является кандидат на пост Президента Украины Зеленский Владимир Александрович, 1978 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, художественный руководитель ООО "Квартал 95", беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народа", - говорится в газете.

Следует добавить, что, согласно закону "О выборах Президента Украины", официальным объявлением результатов выборов является публикация результатов в официальных изданиях. Именно со дня опубликования начинает отсчитываться 30-дневный срок, в который должна состояться инаугурация новоизбранного главы государства.

Напомним, в правительственной газете "Урядовый курьер" опубликованы официальные результаты выборов президента.

Как сообщал УНН, по официальным данным ЦИК, победу на выборах Президента Украины получил Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

Владимир Зеленский официально объявлен Президентом Украины.

Украинские Национальные Новости

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