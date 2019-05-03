"Голос Украины" опубликовал официальные результаты выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Официальная парламентская газета "Голос Украины" опубликовала результаты выборов президента Украины, сообщает УНН.
"Таким образом, по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года с очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года избранным Президентом Украины является кандидат на пост Президента Украины Зеленский Владимир Александрович, 1978 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, художественный руководитель ООО "Квартал 95", беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народа", - говорится в газете.
Следует добавить, что, согласно закону "О выборах Президента Украины", официальным объявлением результатов выборов является публикация результатов в официальных изданиях. Именно со дня опубликования начинает отсчитываться 30-дневный срок, в который должна состояться инаугурация новоизбранного главы государства.
Напомним, в правительственной газете "Урядовый курьер" опубликованы официальные результаты выборов президента.
Как сообщал УНН, по официальным данным ЦИК, победу на выборах Президента Украины получил Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.
Владимир Зеленский официально объявлен Президентом Украины.