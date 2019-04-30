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Зеленського обрано Президентом України

Зеленського обрано Президентом України

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. За підсумками повторного голосування на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року обраним президентом України є Володимир Зеленський. Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук під час засідання Комісії, передає кореспондент УНН.

"Відповідно до частини 17 ст. 85 Закону України "Про вибори Президента України" за підсумками повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів України 31 березня 2019 року обраним президентом України є кандидат на пост президента України Зеленський Володимир Олександрович, який одержав більшу, ніж кандидат на пост президента України Порошенко Петро Олексійович, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні", - оголосила Сліпачук.

За її словами, кількість голосів виборців поданих на кожного кандидата у президенти України:

Зеленський Володимир Олександрович – 13 541 528;
Порошенко Петро Олексійович - 4 522 450.

Нагадаємо, за офіційними даними ЦВК, перемогу на виборах президента України здобув Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,22% виборців. Петра Порошенка підтримали 24,45% виборців.

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