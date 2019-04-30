Зеленский избран Президентом Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. По итогам повторного голосования на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является Владимир Зеленский. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук во время заседания Комиссии, передает корреспондент УНН.
"Согласно части 17 ст. 85 Закона Украины "О выборах Президента Украины" по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года по очередным выборам Украина 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский Владимир Александрович, который получил больше, чем кандидат на пост президента Украины Порошенко Петр Алексеевич, количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - объявила Слипачук.
По ее словам, количество голосов избирателей поданных на каждого кандидата в президенты Украины:
Зеленский Владимир Александрович - 13 541 528;
Порошенко Петр Алексеевич - 4 522 450.
Напомним, по официальным данным ЦИК, победу на выборах президента Украины одержал Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.