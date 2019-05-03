ЦВК визначила кількість одномандатних виборчих округів для місцевих виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Центральна виборча комісія визначила кількість територіальних, одномандатних виборчих округів для проведення перших виборів депутатів місцевих рад 30 червня 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
"Комісія визначила на підставі відомостей Державного реєстру виборців кількість територіальних, одномандатних виборчих округів, що утворюються сільськими, селищними, міськими виборчими комісіями для організації виборів депутатів місцевих рад під час проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 30 червня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Також ЦВК визначила кількість одномандатних виборчих округів, що утворюються сільськими, селищними виборчими комісіями для організації додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад 30 червня 2019 року.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія затвердила календарний план організації та проведення перших місцевих виборів, що відбудуться 30 червня.