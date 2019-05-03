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ЦИК определила количество одномандатных избирательных округов для местных выборов

ЦИК определила количество одномандатных избирательных округов для местных выборов

Киев  •  УНН

 • 10570 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия определила количество территориальных, одномандатных избирательных округов для проведения первых выборов депутатов местных советов 30 июня 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Комиссия определила на основании сведений Государственного реестра избирателей количество территориальных, одномандатных избирательных округов, которые образуются сельскими, поселковыми, городскими избирательными комиссиями для организации выборов депутатов местных советов во время проведения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 30 июня 2019 года", - говорится в сообщении.

Также ЦИК определила количество одномандатных избирательных округов, которые образуются сельскими, поселковыми избирательными комиссиями для организации дополнительных выборов депутатов сельских, поселковых советов 30 июня 2019 года.

Напомним, Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план организации и проведения первых местных выборов, которые состоятся 30 июня.

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