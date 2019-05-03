В ВР зарегистрирован первый проект постановления об инаугурации

Соответствующий документ за номером 10270 от 3 мая зарегистрировано народным депутатом Сергеем Мищенко.



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Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия определила количество территориальных, одномандатных избирательных округов для проведения первых выборов депутатов местные рады 30 июня 2019 года.



Владимира Зеленского официально объявлено Президентом Украины.

