Зеленский назвал ожидаемую дату проведения инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на проведении инаугурации 19 мая. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Мы будем предлагать 19 число, так хотим", - отметил Зеленский.
Он добавил, что это основной вопрос для обсуждения на встрече с председателями фракций.
"Начнем с этого, а потом продолжим разговор. Возможно, будут отдельные встречи, но мы хотим одну откровенную встречу, чтобы договориться хоть о чем-то, что-то надо начинать говорить", - добавил Зеленский.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о проведении торжественного заседания, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом 19 мая.