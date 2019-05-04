Дата проведення інавгурації стане відомою 14 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Дата проведення урочистого засідання, присвяченого складенню присяги новообраним президентом Володимиром Зеленським, стане відомою наступного тижня, 14 травня. Про це заявив Володимир Зеленський в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Ми запропонували нашу дату для інавгурації, яку я вам сказав перед засіданням, 19 травня, тому що треба вже працювати, є зв'язок з іноземними гостями, які хочуть зрозуміти свій графік, тому що хочуть приїхати на святкування", - зазначив Зеленський.
Він додав, що на засіданні обговорювалися різні дати, тому дату Україна зрозуміє тільки 14 травня, на засіданні Верховної Ради.
Нагадаємо, сьогодні о 15:00 новообраний президент України Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради для зустрічі з головами парламентських фракцій, а також спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм.
Перед початком діалогу Зеленський розповів журналістам, що наполягатиме на проведенні своєї інавгурації 19 травня.