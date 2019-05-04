Дата проведения инаугурации станет известной 14 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Дата проведения торжественного заседания, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, станет известна на следующей неделе, 14 мая. Об этом заявил Владимир Зеленский в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Мы предложили нашу дату для инаугурации, которую я вам сказал перед заседанием, 19 мая, потому что надо уже работать, есть связь с иностранными гостями, которые хотят понять свой график, потому что хотят приехать на празднование", - отметил Зеленский.
Он добавил, что на заседании обсуждались разные даты, поэтому дату Украина поймет только 14 мая, на заседании Верховной Рады.
Напомним, сегодня в 15:00 новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду для встречи с председателями парламентских фракций, а также спикером Верховной Рады Андреем Парубием.
Перед началом диалога Зеленский рассказал журналистам, что будет настаивать на проведении своей инаугурации 19 мая.