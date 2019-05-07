В ВР создадут рабочую группу для организации инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. После 14 мая, когда будет определена дата проведения инаугурации новоизбранного Президента Украины в парламенте будет создана рабочая группа, которая определит подробности проведения мероприятия. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины.
"(Подробности проведения инаугурации - ред.) Будут известны не ранее 14 числа. После того, как определится дата инаугурации, будет создана соответствующая рабочая группа", - отметили в пресс-службе.
При этом в Аппарате ВРУ уточнили, что в соответствии с порядком инаугурации, определенном постановлением парламента, во время мероприятия должен, в частности, обязательно звучать Гимн Украины, а новоизбранный Президент Украины провозглашает присягу, положив руку на Конституцию Украины и, по желанию, на Пересопницкое Евангелие.
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Напомним, дата проведения торжественного заседания, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, станет известно на следующей неделе, 14 мая, на заседании Верховной Рады.