В ВР создадут рабочую группу для организации инаугурации

"(Подробности проведения инаугурации - ред.) Будут известны не ранее 14 числа. После того, как определится дата инаугурации, будет создана соответствующая рабочая группа", - отметили в пресс-службе.



При этом в Аппарате ВРУ уточнили, что в соответствии с порядком инаугурации, определенном постановлением парламента, во время мероприятия должен, в частности, обязательно звучать Гимн Украины, а новоизбранный Президент Украины провозглашает присягу, положив руку на Конституцию Украины и, по желанию, на Пересопницкое Евангелие.



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Напомним, дата проведения торжественного заседания, посвященного принесению присяги новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, станет известно на следующей неделе, 14 мая, на заседании Верховной Рады.