Проекти постанов про інавгурацію ще не направлені в комітети

"У Верховній Раді зареєстрували чотири проекти постанов щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Але ні одна з них, за моєю інформацією, Парубієм, як головою Верховної Ради, не розписана на конкретно якийсь комітет. Начебто розписали на Комітет з питань Регламенту, але до нас жодна з постанов не дійшла", - сказав Арешонков.

За його словами, це означає, що Андрій Парубій, думає направити їх, можливо, на інший комітет. Колись цим займався Комітет Державного будівництва.

"Тому як тільки до нас надійде (проект постанови - ред.), я зможу сказати, що він у нас і ми його будемо розглядати", - зазначив Арешонков.

За його словами, можливо, постанови направлять з понеділка.

Нагадаємо, у ВРУ зареєстрували черговий проект постанови щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.