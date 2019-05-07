У ВР зареєстрували ще одну постанову про інавгурацію
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У ВРУ зареєстрували черговий проект постанови щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт Верховної ради.
Автором проекту постанови №10270-3 зазначається Сергій Каплін.
Він пропонує провести інавгурацію у два етапи. Перший - формальний 19-го травня у ВРУ. Другий - протокольний, 3-го червня на стадіоні "Олімпійський" або в Палаці "Україна".
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Додатково постановою пропонується започаткувати щорічно проводити 19-го травня, на "Олімпійському" звітування президента перед виборцями.
Раніше УНН повідомляв, що у ВРУ народні депутати зареєстрували три проекти про інавгурацію Зеленського.