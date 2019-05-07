В ВР зарегистрировали еще одно постановление об инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В ВРУ зарегистрирован очередной проект постановления об инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Автором проекта постановления №10270-3 указывается Сергей Каплин.
Он предлагает провести инаугурацию в два этапа. Первый - формальный 19-го мая в ВРУ. Второй - протокольный, 3-го июня на стадионе "Олимпийский" или во Дворце "Украина".
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Дополнительно постановлением предлагается начать ежегодно проводить 19 мая, на "Олимпийском" отчетность президента перед избирателями.
Ранее УНН сообщал, что в ВРУ народные депутаты зарегистрировали три проекта об инаугурации Зеленского.