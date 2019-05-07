У ВРУ зареєстровано вже три проекти про інавгурацію Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Сьогодні, 7 травня, у ВРУ зареєстрували ще один проект постанови щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Верховної ради.
Відповідний документ №10270-2 має назву "Проект постанови про дату, час і місце проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складанню присяги українському народові новообраним президентом України Зеленським В. О."
Його зареєстрував Народний депутат України Купрій В.М.
Зазначимо, 6 травня проект постанови про проведення урочистого засідання Верховної Ради України, що присвячене складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України Народний №10270-1 зареєстрував нардеп Балога В.І.
Нагадаємо, 3 травня 10270 на порталі ВРУ з'явився перший проект постанови про інавгурацію, зареєстрований народним депутатом Сергієм Міщенком.