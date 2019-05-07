В ВРУ зарегистрировано уже три проекта об инаугурации Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Сегодня, 7 мая, в ВРУ зарегистрирован еще один проект постановления о инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Соответствующий документ №10270-2 называется "Проект постановления о дате, времени и месте проведения торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины Зеленским В. А."
Его зарегистрировал Народный депутат Украины Куприй В.М.
Отметим, 6 мая проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным Президентом Украины №10270-1 зарегистрировал нардеп Балога В.И.
Напомним, 3 мая 10270 на портале ВРУ появился первый проект постановления об инаугурации, зарегистрированный народным депутатом Сергеем Мищенко.