В ВРУ зарегистрировано уже три проекта об инаугурации Зеленского

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 87148 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 102452 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 105279 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 106774 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 131318 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113381 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138971 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144814 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130239 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130302 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ВРУ зарегистрировано уже три проекта об инаугурации Зеленского

В ВРУ зарегистрировано уже три проекта об инаугурации Зеленского

Киев  •  УНН

 • 16708 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Сегодня, 7 мая, в ВРУ зарегистрирован еще один проект постановления о инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Соответствующий документ №10270-2 называется "Проект постановления о дате, времени и месте проведения торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины Зеленским В. А."

Его зарегистрировал Народный депутат Украины Куприй В.М.

Отметим, 6 мая проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным Президентом Украины №10270-1 зарегистрировал нардеп Балога В.И.

Напомним, 3 мая 10270 на портале ВРУ появился первый проект постановления об инаугурации, зарегистрированный народным депутатом Сергеем Мищенко.

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