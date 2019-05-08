Проекты постановлений об инаугурации еще не направлены в комитеты
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Сейчас на профильные Комитеты постановления о инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского не расписаны. Об этом корреспонденту УНН сообщил народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины Владимир Арешонков.
"В Верховной Раде зарегистрировали четыре проекта постановлений относительно инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Но ни одна из них, по моей информации, Парубием, как председателем Верховной Рады, не расписана на конкретно какой-то комитет. Вроде расписали на Комитет по вопросам Регламента, но к нам ни одно из постановлений не дошло", - сказал Арешонков.
По его словам, это означает, что Андрей Парубий, думает направить их, возможно, на другой комитет. Когда-то этим занимался Комитет Государственного строительства.
"Потому как только к нам поступит (проект постановления - ред.), я смогу сказать, что он у нас и мы его будем рассматривать", - отметил Арешонков.
По его словам, возможно, постановления направят с понедельника.
Напомним, в ВРУ зарегистрирован очередной проект постановления относительно инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.