В Раде хотят снизить проходной барьер для партий
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Верховной Раде Украины хотят принять новый закон о выборах, согласно которому будет введена пропорциональная избирательная система, снижен проходной барьер для партий до 3% и разрешено участие в выборах блоков. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал народный депутат Борислав Береза, передает УНН.
"Маленький инсайд. В ВР появились силы, которые пытаются продавить принятие нового закона о выборах. И вроде голоса есть. Три главные пункты: убирается мажоритарка, снижается проходной барьер до 3% и разрешаются блоки", - написал Береза.
Он добавил, что пока не понятно будут ли избирательные списки партий открытыми.
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Напомним, в случае вероятного роспуска Верховной Рады Украины в Центральной избирательной комиссии готовы к проведению досрочных парламентских выборов.