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У разі можливого розпуску парламенту ЦВК готова до проведення виборів

У разі можливого розпуску парламенту ЦВК готова до проведення виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У разі ймовірного розпуску Верховної Ради України в Центральній виборчій комісії готові до проведення дострокових парламентських виборів. Про це під час брифінгу розповіла голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає УНН.

“У разі, якщо відповідне рішення (про достроковий розпуск парламенту — ред.) буде прийняте на всіх законних підставах, то в нас буде мало шансів бути неготовими. ЦВК, в межах своїх повноважень, буде здійснювати все необхідне для того, щоб зробити ті кроки для виборчого процесу”, — повідомила Сліпачук.

Водночас вона зазначила, що проведення дострокових виборів до Верховної Ради України тягне за собою низку проблем.

“Ми маємо питання щодо законодавства, яке регулює (парламентські вибори — ред.), ми маємо питання щодо строків і порядку проведення публічних закупівель, які мають дуже важливий вплив, які, скажемо, в рамках парламентських виборів будуть значно більшими проблемами, аніж на рівні президентських (виборів — ред.)”, - пояснила голова ЦВК.

Нагадаємо, за підсумками повторного голосування на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року обраним президентом України є Володимир Зеленський.

Як повідомляв УНН, політтехнолог команди Володимира Зеленського Дмитро Разумков повідомив, що можливий розпуск Верховної Ради може відбутись через те, що наразі в парламенті немає коаліції.

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