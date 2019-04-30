У разі можливого розпуску парламенту ЦВК готова до проведення виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У разі ймовірного розпуску Верховної Ради України в Центральній виборчій комісії готові до проведення дострокових парламентських виборів. Про це під час брифінгу розповіла голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає УНН.
“У разі, якщо відповідне рішення (про достроковий розпуск парламенту — ред.) буде прийняте на всіх законних підставах, то в нас буде мало шансів бути неготовими. ЦВК, в межах своїх повноважень, буде здійснювати все необхідне для того, щоб зробити ті кроки для виборчого процесу”, — повідомила Сліпачук.
Водночас вона зазначила, що проведення дострокових виборів до Верховної Ради України тягне за собою низку проблем.
“Ми маємо питання щодо законодавства, яке регулює (парламентські вибори — ред.), ми маємо питання щодо строків і порядку проведення публічних закупівель, які мають дуже важливий вплив, які, скажемо, в рамках парламентських виборів будуть значно більшими проблемами, аніж на рівні президентських (виборів — ред.)”, - пояснила голова ЦВК.
Нагадаємо, за підсумками повторного голосування на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року обраним президентом України є Володимир Зеленський.
Як повідомляв УНН, політтехнолог команди Володимира Зеленського Дмитро Разумков повідомив, що можливий розпуск Верховної Ради може відбутись через те, що наразі в парламенті немає коаліції.