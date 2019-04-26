У штабі Зеленського назвали причину для розпуску Верховної Ради

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Політтехнолог команди Володимира Зеленського Дмитро Разумков повідомив, що можливий розпуск Верховної Ради може відбутись через те, що наразі в парламенті немає коаліції. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву Разумкова в ефірі одного з українських телеканалів.