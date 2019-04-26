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У штабі Зеленського назвали причину для розпуску Верховної Ради

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Політтехнолог команди Володимира Зеленського Дмитро Разумков повідомив, що можливий розпуск Верховної Ради може відбутись через те, що наразі в парламенті немає коаліції. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву Разумкова в ефірі одного з українських телеканалів.

“Станом на сьогодні коаліції немає. Коаліція складається з двох фракцій. У цих фракціях не вистачає депутатів, тобто їх там менше, ніж 226”, — заявив Разумков.

Зокрема, він додав, що спікер Верховної Ради України Андрій Парубій вже неодноразово отримував офіційні листи та запити з проханням щодо надання поіменного складу коаліції.

“До Андрія Парубія зверталось мільйон організацій, писали листи, просили надати поіменний список, скільки народних депутатів входить у коаліцію. Листи приходили — відповідь не надходила. До речі, це порушення чинного законодавства. Тому прецедент того, що розпуск може мати місце, є. Є певні часові обмеження, Рада не може бути розпущена пізніше, ніж... Сьогодні по-різному вважають юристи, найчастіше вони схиляються, що це 27 число”, — сказав спікер штабу Зеленського.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У суді назвали дату, коли президент зможе розпустити Верховну Раду

Разумков також вважає, що ЦВК нібито свідомо затягує офіційне оголошення результатів президентських виборів, щоб ВРУ призначила інавгурацію Володимира Зеленського якомога пізніше.

“Саме тому, як нам здається, ЦВК затягує процес оприлюднення результатів, а потім Рада буде затягувати процес інавгурації, щоб він потрапив після терміну, коли Рада може бути розпущена”, — заявив політтехнолог.

Нагадаємо, раніше у штабі Зеленського заявили, що говорити про розпуск Верховної Ради не представляється можливим.

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