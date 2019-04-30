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В случае возможного роспуска парламента ЦИК готова к проведению выборов

В случае возможного роспуска парламента ЦИК готова к проведению выборов

Киев  •  УНН

 • 10571 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В случае вероятного роспуска Верховной Рады Украины в Центральной избирательной комиссии готовы к проведению досрочных парламентских выборов. Об этом во время брифинга рассказала глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает УНН.

"В случае, если соответствующее решение (о досрочном роспуске парламента - ред.) будет принято на всех законных основаниях, то у нас будет мало шансов быть неготовыми. ЦИК, в пределах своих полномочий, будет осуществлять все необходимое для того, чтобы сделать те шаги для избирательного процесса", - сообщила Слипачук.

В то же время она отметила, что проведение досрочных выборов в Верховную Раду Украины влечет за собой ряд проблем.

"Мы имеем вопрос законодательства, которое регулирует (парламентские выборы - ред.), мы имеем вопрос о сроках и порядке проведения публичных закупок, которые имеют очень важное влияние, которые, скажем, в рамках парламентских выборов будут значительно большими проблемами, чем на уровне президентских (выборов - ред.)", - пояснила глава ЦИК.

Напомним, по итогам повторного голосования на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является Владимир Зеленский.

Как сообщал УНН, политтехнолог команды Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что возможный роспуск Верховной Рады может состояться из-за того, что сейчас в парламенте нет коалиции.

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