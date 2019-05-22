Пропорциональная система с закрытыми списками имеет самую низкую поддержку общества - Айвазовская

"Законопроекта "О выборах народных депутатов" от Президента нет до сих пор, потому широким остается только взгляд удивления. Пропорциональная система с закрытыми списками имеет самый низкий рейтинг поддержки общества и не менее коррупциогенна, чем мажоритарная", - указала она.

По ее словам, при мажоритарной системе политическая коррупция менее элитарная.

"Если бы законопроект не был подан, регламент уже нарушен, а любые действия относительно избирательного законодательства нельзя называть реформой. Ею является избирательные права в отношении различных групп граждан, неотвратимость наказания и пропорциональность санкций, а также конкурентная избирательная система, которой явялется пропорциональна с открытыми списками", - отметила эксперт.

Айвазовская добавила также, что об императивном мандате еще хуже история.

"Закон о партийной диктатуре" (ЗУ "О внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" об исключении кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка партии в многомандатном округе) был признан неконституционным Решением КСУ в 2017 году (дело об исключении кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка политической партии) от 21 декабря 2017 года № 3-р/2017)", - напомнила эксперт.

Она рассказала, что в мотивировочной части решения указывалось, что из содержания присяги народного депутата Украины и статей 79-81, 84 Основного Закона Украины следует принцип свободного депутатского мандата, согласно которому народный депутат Украины берет на себя обязательство выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, то есть при осуществлении депутатских полномочий представлять весь украинский народ.

"Из логики решения КСУ четко понятно, что голосование против линии партии/фракции не противоречит Конституции. Поэтому, применять норму об императивном мандате в части партийной ангажированности можно только на основе Конституции в случае невхождения или выхода из состава фракций, впрочем, на основе закона, которого нету. Поэтому, примененная уже практика по отдельным депутатам, в частности, Николаю Томенко, обжалуется в Европейском суде по правам человека", - отметила она.

Напомним, народный депутат Владимир Арешонков сообщил, что в изменениях в действующий закон "О выборах народных депутатов Украины", вопрос о чем предлагается рассмотреть на созванном сегодня внеочередном заседании Верховной Рады и что должны были подготовить в течение ночи, предлагается пропорциональная система с закрытыми списками и снижение проходного барьера до 3%.

Народный депутат Борислав Береза также добавил, что предлагается разрешить участие в выборах блоков.