Нардеп розповів суть запропонованих змін до виборчого законодавства

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КИЇВ. 22 травня. УНН. У змінах до чинного закону "Про вибори народних депутатів України", питання про що пропонується розглянути на скликаному на сьогодні позачерговому засіданні Верховної Ради і що мали підготовити впродовж ночі, пропонується пропорційна система з закритими списками та зниження прохідного бар'єру до 3%. Про це повідомив у ніч на середу народний депутат Володимир Арешонков у Facebook, передає УНН.

"Як стало відомо, впродовж ночі буде підготовлено зміни до чинного закону "Про вибори народних депутатів України" в частині скасування одномандатних округів, у яких виборці могли обрати конкретну людину, а не кота в мішку. Натомість пропонується пропорційна система з закритими списками та зниження прохідного бар'єру до 3%. Верховній Раді буде запропоновано за це проголосувати. Це буде презентовано суспільству як нова виборча система", - повідомив нардеп.

Він нагадав, як працювала така система в попередні роки:" Виборець бачив першу презентаційну п'ятірку чи десятку партійного списку, а далі темні конячки, у яких начебто були фіксовані місця. Після проходження в парламент "непотрібних і підставних" кандидатів посували, змушуючи написати заяву про складання повноважень, і в списку просували вже потрібну часто одіозну персону, за яку виборець ніколи б не проголосував. Ну якось так...".

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Андрій Парубій 21 травня видав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР 22 травня 2019 року о 12:00.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України у середу, 22 травня, та включити до порядку денного розгляд питань стосовно внесення змін до законів України "Про вибори народних депутатів України" та "Про публічні закупівлі".

У листі зазначається, що ці питання були визначені під час консультацій Президента України з головою Верховної Ради, його заступниками та головами депутатських фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання.

Як повідомляв УНН, було опубліковано указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.

Так, вибори до ВР призначені на 21 липня.

Президент України Володимир Зеленський склав присягу народові України 20 травня.

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