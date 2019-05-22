Нардеп розповів суть запропонованих змін до виборчого законодавства

КИЇВ. 22 травня. УНН. У змінах до чинного закону "Про вибори народних депутатів України", питання про що пропонується розглянути на скликаному на сьогодні позачерговому засіданні Верховної Ради і що мали підготовити впродовж ночі, пропонується пропорційна система з закритими списками та зниження прохідного бар'єру до 3%. Про це повідомив у ніч на середу народний депутат Володимир Арешонков у Facebook, передає УНН.