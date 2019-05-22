Рада сьогодні збереться на позачергове засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій видав розпорядження "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України" 22 травня 2019 року о 12:00, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ВР.
"У зв'язку з вимогою Президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України восьмого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України восьмого скликання на 12 годину 22 травня 2019 року", - йдеться у тексті розпорядження.
Напередодні Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України у середу, 22 травня, та включити до порядку денного розгляд питань стосовно внесення змін до законів України "Про вибори народних депутатів України" та "Про публічні закупівлі".
У листі зазначається, що ці питання були визначені під час консультацій Президента України з головою Верховної Ради, його заступниками та головами депутатських фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання.
Як повідомляв УНН, було опубліковано указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.
Так, вибори до ВР призначені на 21 липня.
Президент України Володимир Зеленський склав присягу народові України 20 травня.