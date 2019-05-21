На позачергове засідання ВР винесуть два питання

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Позачергове засідання Верховної Ради Президент України Володимир Зеленський пропонує скликати на 22 травня та внести до порядку денного два питання. Про це йдеться у листі глави держави до спікера парламенту, повідомляє УНН

“У зв’язку з проведеними Президентом України 21 травня 2019 року консультаціями з Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій (депутатських груп) У Верховній Раді України щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради України восьмого скликання прошу скликати 22 травня 2019 року позачергове пленарне засідання Верховної Ради України, до порядку денного якого включити розгляд питання стосовно внесення змін до законів України „Про вибори народних депутатів України“ та „Про публічні закупівлі“ , визначених під час зазначених консультаціях”, — йдеться у листі.

Як повідомляв УНН, було опубліковано указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.

Так, вибори до ВР призначені на 21 липня.

Нагадаємо, раніше сьогодні в Адміністрації Президента України у Києві пройшла зустріч Президента Володимира Зеленського та керівництва Верховної Ради та парламентських фракцій щодо дострокового припинення повноважень парламенту.

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