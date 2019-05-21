З'явилися фото з зустрічі Зеленського з Парубієм і лідерами фракцій
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. В Адміністрації Президента України у Києві зібралися на зустріч Президент України Володимир Зеленський та керівництво Верховної Ради та парламентських фракцій щодо дострокового припинення повноважень парламенту. Фотографії з зустрічі оприлюднила прес-служба АП, передає УНН.
Як зазначили в АП, консультації Глава держави проводить з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, його заступниками Іриною Геращенко та Оксаною Сироїд і лідерами парламентських фракцій і груп.
"Тема розмови – дострокове припинення повноважень Верховної Ради", - зазначили в АП.
На зустрічі, як повідомляється, присутні Артур Герасимов, голова фракції партії "Блок Петра Порошенка"; Максим Бурбак, голова фракції партії "Народний фронт"; Вадим Новинський, голова фракції партії "Опозиційний блок"; Олег Березюк, голова фракції партії "Об'єднання "Самопоміч"; Олег Ляшко, голова фракції Радикальної партії Олега Ляшка; Юлія Тимошенко, голова фракції партії "ВО "Батьківщина"; Ярослав Москаленко, голова депутатської групи "Воля народу"; Віталій Хомутиннік, співголова депутатської групи "Партія "Відродження".
Нагадаємо, 20 травня, під час виступу на урочистому засіданні парламенту з нагоди інавгурації новообраного Президента, Володимир Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання.