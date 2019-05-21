Появились фото со встречи Зеленского с Парубием и лидерами фракций
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Администрации Президента Украины в Киеве собрались на встречу Президент Украины Владимир Зеленский и руководство Верховной Рады и парламентских фракций относительно досрочного прекращения полномочий парламента. Фотографии со встречи обнародовала пресс-служба АП, передает УНН.
Как отметили в АП, консультации Глава государства проводит с председателем Верховной Рады Андрей Парубий, его заместителями Ириной Геращенко и Оксаной Сыроед и лидерами парламентских фракций и групп.
"Тема разговора - досрочное прекращение полномочий Верховной Рады", - отметили в АП.
На встрече, как сообщается, присутствуют Артур Герасимов, председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко"; Максим Бурбак, председатель фракции партии "Народный фронт"; Вадим Новинский, председатель фракции партии "Оппозиционный блок"; Олег Березюк, председатель фракции партии "Объединение "Самопомич", Олег Ляшко, председатель фракции Радикальной партии Олега Ляшко; Юлия Тимошенко, председатель фракции партии "ВО "Батькивщина"; Ярослав Москаленко, председатель депутатской группы "Воля народа"; Виталий Хомутынник, сопредседатель депутатской группы "Партия "Видродження".
Напомним, 20 мая, во время выступления на торжественном заседании парламента по случаю инаугурации новоизбранного Президента, Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва.