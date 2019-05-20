Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський з трибуни парламенту оголосив про розпуск Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
Одразу після складання присяги, отримавши офіційний статус Президента України Володимир Зеленський оголосив про розпуск парламенту. УНН раніше повідомляв, що першим указом нового президента стане розпуск парламенту.
А наступним рішенням, ймовірно, Зеленський призначить позачергові вибори до ВР на 14 липня.
Після цього, вже у статусі Президента України Володимир Зеленський, має взяти участь в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного Прапора України у Маріїнському палаці. А потім разом з дружиною привітати представників іноземних делегації. Далі урочистий прийом та двосторонні зустрічі з представниками інших держав.
УНН транслює інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.