Стала відома дата дочасних виборів до ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Наймовірніше датою проведення дочасних виборів до Верховної Ради буде названо 14 липня 2019 року. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.
Призначення дочасних виборів стане наступним кроком за розпуском ВР, про який Зеленський оголосить одразу після інавгурації.
Як повідомило джерело, 14 липня - наймовірніша дата проведення дочасних виборів до ВР.
Нагадаємо, УНН повідомляв, що рішення про розпуск парламенту стане першим указом новообраного президента.
Раніше ЗМІ публікували нібито проекти указу про розпуск парламенту. У команді Зеленського цей документ назвали фейком, однак представник новообраного президента Дмитро Разумков говорив, що розпуск парламенту ініціюватиметься.
Крім того, сам Зеленський пообіцяв парламенту незручності, ймовірно, тим самим натякаючи на розпуск ВР.
Нагадаємо, 17 травня фракція "Народний фронт" офіційно заявила про вихід з коаліції. Після чого спікер парламенту завив, що коаліція припинила своє існування.
Водночас більшість аналітиків заявляють, що коаліції у ВР не існує з 2016 року.
За законом у ВР є 30 днів для створення нової коаліції. Наразі думки про можливий розпуск Ради розділилися, адже формально під час формування коаліції розпустити парламент неможлива, а надалі розпуск Ради блокується тим, що до завершення її каденції залишилося менше ніж півроку.