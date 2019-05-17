У Зеленського заявили, що ініціюватимуть дострокові вибори в Раду після інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Новообраний президент Володимир Зеленський буде ініціювати розпуск Верховної Ради. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив радник Зеленського Дмитро Разумков, повідомляє УНН.
"Так, буде ініціювати розпуск", - заявив Разумков. Радник Зеленського додав, що новообраний президент "готовий допомогти парламенту наостанок виконати свої обіцянки".
Що стосується нового виборчого кодексу, Разумков дав зрозуміти, що команда Зеленського вноситиме альтернативний варіант або розгляне той, який є на даний момент.
Нагадаємо, Верховна Рада призначила дату інавгурації на 20 травня.
Сам Зеленський раніше називав очікуваною датою інавгурації 19 травня.
Як повідомляв УНН, за офіційними даними ЦВК, перемогу на виборах Президента України здобув Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,22% виборців. Його опонента Петра Порошенка підтримали 24,45% виборців. Володимира Зеленського офіційно оголошено Президентом України. "Голос України" та "Урядовий кур'єр" опублікували офіційні результати виборів 3 травня.