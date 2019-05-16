Рада призначила дату інавгурації на 20 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Верховна Рада України призначила дату інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського на 20 травня. За проект постанови про проведення урочистого засідання Верховної Ради, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України №10270-2 проголосували 315 народних депутатів, передає УНН.
Цим проектом передбачено проведення о 10:00 20 травня 2019 року у залі засідань Верховної Ради урочистого засідання парламенту, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України.
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Також депутати підтримали внесення відповідних змін до календарного плану роботи Верховної Ради.
Нагадаємо, Регламентний комітет рекомендував парламентарям визначитися з датою інавгурації шляхом голосування в сесійній залі.