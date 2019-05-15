В Апараті Верховної Ради готові до будь-якої дати інавгурації

"Звісно, що інавгурація потребує ретельної підготовки. І я особисто вважаю, що двох днів для цього буде замало. Але ми будемо вкладатись в ті часові рамки, які будуть прийняті народними депутатами", - прокоментувала Ірина Кармелюк.

Водночас, вона висловила сумнів, що Рада завтра проголосує за дату інавгурації 19 травня, але також додала, що Апарат Верховної Ради виконує, перш за все, лише технічну роботу у її підготовці.



"Основну роботу з підготовки проведення інавгурації проводить сформована, згідно з прийнятою постановою, робоча група. Саме вони організовують розсилання запрошень, безпосередню організацію процесу та інші підготовчі моменти", - додала вона.



Нагадаємо, спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що проекти постанов щодо інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського можуть бути розглянуті на пленарному засіданні завтра, 16 травня.



Наразі у Комітеті з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України отримали сім постанов щодо інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського, проте одна з них була відкликана. Тому на засіданні комітету буде розглядатись шість постанов.