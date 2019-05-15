У Раді розповіли, коли можуть розглянути постанови щодо інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Проекти постанов щодо інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського можуть бути розглянуті на пленарному засіданні завтра, 16 травня. Про це повідомив Голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час пленарного засідання, передає УНН.
"В нас фактично завтра, я сподіваюсь сьогодні буде комітет, ми будемо розглядати питання по інавгурації першими", - сказав Парубій.
В свою чергу перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань Регламенту та організації роботи парламенту Павло Пинзеник в коментарі журналістам повідомив, що проекти постанов мають розглядатися у порядку їх реєстрації. Якщо проект постанови не набирає достатньої кількості, то розглядається наступна постанова.
Нагадаємо, у Комітеті з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України отримали сім постанов щодо інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського, проте одна з них була відкликана. Тому на засіданні комітету буде розглядатись шість постанов.