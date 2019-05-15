У Раді розповіли, коли можуть розглянути постанови щодо інавгурації

"В нас фактично завтра, я сподіваюсь сьогодні буде комітет, ми будемо розглядати питання по інавгурації першими", - сказав Парубій.



В свою чергу перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань Регламенту та організації роботи парламенту Павло Пинзеник в коментарі журналістам повідомив, що проекти постанов мають розглядатися у порядку їх реєстрації. Якщо проект постанови не набирає достатньої кількості, то розглядається наступна постанова.



Нагадаємо, у Комітеті з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України отримали сім постанов щодо інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського, проте одна з них була відкликана. Тому на засіданні комітету буде розглядатись шість постанов.